Bergamo | Papà mi molesta le parole della ragazzina che mettono fine a un incubo

(Di venerdì 5 luglio 2024) Una storia di abusi e coraggio emerge a. Unadi 12 anni trova la forza di confidarsi con il fratello maggiore. Gli racconta delle molestie subite dal padre, due volte alla settimana per sei lunghi anni. Il fratello, scioccato, riferisce tutto alla madre. La donna denuncia immediatamente il marito, che viene arrestato. La condanna Il processo si conclude con una condanna pesante. Il padre, accusato di averto la figlia dopo la separazione dalla moglie, riceve dieci anni di reclusione con rito abbreviato. La vicenda, scoperta nel 2022, inizia quando la ragazza, allora 12enne, confida al fratello di 17 anni di aver subito abusi per sei anni, dall'età di sei anni.