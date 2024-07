Wimbledon 2024 Musetti vince il derby azzurro con Darderi | avanza al terzo turno

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 4 luglio 2024) Londra, 4 luglio– Lorenzoaldi, terza prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in erba dell’All England Lawn Tennis and Croquet club di Londra. Oggi il 22enne, numero 25 del mondo e del seeding,ilcon il coetaneo e connazionale Luciano, numero 37 del ranking Atp, con il punteggio di 6-4, 4-6, 6-7 (5-7), 6-4, 6-4 in tre ore e 49 minuti. Amara uscita di scena per Flavio Cobolli. Il tennista romano cede solo al quinto set al cileno Alejandro Tabilo, testa di serie numero 24, con il punteggio di 7-6 (7-4), 7-6 (7-4), 4-6, 4-6, 6-4 in tre ore e 53 minuti di gioco. Avanti Novak Djokovic. Il serbo, numero 2 del mondo e seconda testa di serie, supera l’inglese Jacob Fearnley, numero 277 del ranking Atp e in tabellone grazie ad una wild-card, con il punteggio di 6-3, 6-4, 5-7, 7-5 dopo tre ore di partita.