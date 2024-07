VIDEO IN – Martinez a Milano oltre mezzanotte! Prime parole per l’Inter

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 4 luglio 2024)è pronto a diventare il nuovo secondo portiere del. L’ormai ex giocatore del Genoa, da pochi minuti, è aper svolgere le visite mediche e firmare il contratto. Ecco ila Linate da parte del nostro inviato sul posto, Onorio Ferraro. ILDELL’ARRIVO – Attorno a, l’aereo privato che ha portato Josepè atterrato all’aeroporto di Linate. Lo ha fatto, curiosamente, con alcune ore di ritardo rispetto a quanto previsto in giornata. A partire dalle 9 del giovedì appena iniziato, il portiere spagnolo svolgerà l’iter delle visite mediche e dell’idoneità sportiva per poi firmare – nel pomeriggio – il suo nuovo contratto con. Il tutto a titolo definitivo dal Genoa, con una cifra che complessiva dei bonus supera di poco i quindici milioni di euro (tredici e mezzo più due di bonus).