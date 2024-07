Viabilità Roma Regione Lazio del 04-07-2024 ore 20 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 4 luglio 2024)DEL 4 luglioORE 20,20 claudio veloccia PERCORRENDO IL TRATTO AUTOSTRADALE A1NAPOLI PER INCIDENTE TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA NODO A 24TERAMO E DIRAMAZIONESUD DIREZIONE NAPOLI PERCORRENDO LA DIRAMAZIONESUD SEMPRE PER INCIDENTE LUNGHE CODE TRA LA BARRIERASUD E TOMNTEPORZIO DIREZIONE A1NAPOLI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA LA DIRAMAZIONENORD E LA DIRAMAZIONESUD IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN CARREGGIATA ESTENRA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRAFIUMICINO ED APPIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA TOGLIATTI ED IL GRANDE RACCORDO ANULARE IN USCITA DALLA CAPITALE Servizio fornito da Astral.