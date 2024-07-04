Viabilità Roma Regione Lazio del 04-07-2024 ore 20:30 (Di giovedì 4 luglio 2024) Viabilità DEL 4 luglio 2024 ORE 20,20 claudio veloccia PERCORRENDO IL TRATTO AUTOSTRADALE A1 Roma NAPOLI PER INCIDENTE TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA NODO A 24 Roma TERAMO E DIRAMAZIONE Roma SUD DIREZIONE NAPOLI PERCORRENDO LA DIRAMAZIONE Roma SUD SEMPRE PER INCIDENTE LUNGHE CODE TRA LA BARRIERA Roma SUD E TOMNTEPORZIO DIREZIONE A1 Roma NAPOLI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA LA DIRAMAZIONE Roma NORD E LA DIRAMAZIONE Roma SUD IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN CARREGGIATA ESTENRA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA Roma FIUMICINO ED APPIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA TOGLIATTI ED IL GRANDE RACCORDO ANULARE IN USCITA DALLA CAPITALE Servizio fornito da Astral.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
Video di Tendenza
- Viabilità Roma Regione Lazio del 04-07-2024 ore 19:45 - VIABILITÀ DEL 4 luglio 2024 ORE 19,20 claudio veloccia SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA ROMA FIUMICINO E ROMANINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA INCIDENTE RISOLTO E TRAFFICO IN DIMINUZIONE TRA AURELIA E BOCCEA RIMANENDO IN INTERNAS LUNGHE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA DIRAMAZIONE ROMA NORD E CASILINA SUL TRATTO URBANO CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO LE USCITE TOGLIATTI E TOR CERVARA DIREZIONE RACCORDO ANULARE PERCORRENDO LA STRADA STATALE PONTYINA PER INCIDENTE TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA SPINACETO ED IL GRANDE RACCORDO ANULARE DIREZIONE EUR MENTRE IN VIA NETTUNENSE CODE A PAVONA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA VIA DEL MARE DIREZIONE FONTANA DI PAPA PERCORRENDO VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI GENZANO ED ALBANO NELLE DUE DIREZIONI Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 04-07-2024 ore 19:15 - VIABILITÀ DEL 4 luglio 2024 ORE 18,20 claudio veloccia SUL TRATTO AUTOSTRADALE A1 ROMA NAPOLI PER INCIDENTE STRADA CHIUSA AL TRAFFICO TRA NODO A 24 E DIRAMAZIONE ROMA SUD DIREZIONE NAPOLI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA ROMA FIUMICINO E ROMANINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA PER INCIDENTE LUNGHE CODE TRA ROMA FIUMICINO E BOCCEA RIMANENDO IN INTERNA TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA LE USCITE NOMENTANA E CASILINA SUL TRATTO URBANO CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO LE USCITE TOGLIATTI E TOR CERVARA DIREZIONE RACCORDO ANULARE PERCORRENDO VIA CRISTOFORO COLOMBO UN CANTIERE ATTIVO RALLENTA IL TRAFFICO TRA VIA DI MALAFEDE E VIA DI MEZZOCAMMINO DIREZIONE OSTIA SULLA STRADA STATALE PONTYINA CODE TRA POMEZIA E CARONTI E PIU AVANTI TRA CASALAZZARA ED APRILIA DIREZIONE LATINA INFINE IN VIA NETTUNENSE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO ALTEZZA APRILIA DIREZIONE CAMPO DI CARNE Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 04-07-2024 ore 18:45 - VIABILITÀ DEL 4 luglio 2024 ORE 18,20 claudio veloccia SUL TRATTO AUTOSTRADALE A1 ROMA NAPOLI PER INCIDENTE STRADA CHIUSA AL TRAFFICO TRA NODO A 24 E DIRAMAZIONE ROMA SUD DIREZIONE NAPOLI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA ROMA FIUMICINO E ROMANINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA PER INCIDENTE LUNGHE CODE TRA ROMA FIUMICINO E BOCCEA RIMANENDO IN INTERNA TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA LE USCITE NOMENTANA E CASILINA SUL TRATTO URBANO CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO LE USCITE TOGLIATTI E TOR CERVARA DIREZIONE RACCORDO ANULARE PERCORRENDO VIA CRISTOFORO COLOMBO UN CANTIERE ATTIVO RALLENTA IL TRAFFICO TRA VIA DI MALAFEDE E VIA DI MEZZOCAMMINO DIREZIONE OSTIA SULLA STRADA STATALE PONTYINA CODE TRA POMEZIA E CARONTI E PIU AVANTI TRA CASALAZZARA ED APRILIA DIREZIONE LATINA INFINE IN VIA NETTUNENSE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO ALTEZZA APRILIA DIREZIONE CAMPO DI CARNE Servizio fornito da Astral. romadailynews
Video Viabilità RomaVideo Viabilità Roma