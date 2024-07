Usa Biden determinato a sconfiggere minaccia esistenziale Trump

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 4 luglio 2024) Milano, 4 lug. (askanews) – Joela “” costituita da Donalde dunque nessun cambio in corsa, ma piuttosto una sessione molto intensa di incontri con gli elettori e con la stampa. L’attesissima intervista del presidente Usa ad Abc News andrà in onda come “speciale in prima serata” venerdì sera, annuncia il canale: sarà la prima televisiva a cuipartecipa dopo la sua prestazione al dibattito presidenziale della Cnn della scorsa settimana. Intanto il presidente degli Stati Uniti ammette in un nuovo colloquio alla Cnn di aver “sbagliato tutto” durante il dibattito con l’ex presidente Donald, avvenuto la settimana scorsa. “Ho avuto una brutta serata. E il fatto è che sì, ho sbagliato tutto.