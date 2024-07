Salame di Varzi e Oltrepò Sul piatto 25 milioni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 4 luglio 2024) Oltre 2,5per valorizzare l’Pavese legato aldiDop. Le risorse, messe in campo da Regione Lombardia, serviranno a finanziare una serie di interventi infrastrutturali e di promozione turistica nei 9 Comuni aderenti all’iniziativa ‘Arest’(Accordi di rilancio economico sociale e territoriale): Romagnese,, Colli Verdi, Val di Nizza, Ponte Nizza, Rocca Susella, Cecima, Montesegale, Borgoratto Mormorolo. I fondi consentiranno di realizzare aree e spazi per eventi, parcheggi, messa in sicurezza di tratti stradali e azioni per promuovere il territorio. L’assessore regionale allo sviluppo economico Guido Guidesi ha presentato ieri il progetto. "Con Arest – ha detto - puntiamo a mettere a sistema le energie territoriali per potenziare l’attrattività di questi luoghi.