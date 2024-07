Quando iniziano le vacanze scolastiche per i figli è un momento di grande cambiamento per l’intera famiglia Come creare una nuova routine

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di giovedì 4 luglio 2024) La scuola chiusa a fine anno scolastico rappresenta undell’anno ambivalente.leper i, ma la loro gestione comporta unall’interno dellaquotidiana di ogni genitore e deistessi. Occorre flessibilità da parte di entrambi i genitori per approcciare in modo funzionale questo, cercando di condividere l’organizzazione dei momenti familiari che solitamente non fanno parte della. «Compiti per le? Spegnete il cellulare»: il consiglio di Vincenzo Schettini ai suoi studenti X Leggi anche › A scuola nell’era dell’Intelligenza Artificiale: i compiti si fanno già con ChatGpt Parola d’ordine: collaborazione La collaborazione tra i genitori permette di alleggerire il carico di lavoro e di dividere le responsabilità, le decisioni e le scelte.