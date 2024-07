Preolimpico San Juan Italia-Portorico vale il primo posto | le combinazioni

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 4 luglio 2024) L’Italbasket di Gianmarco Pozzecco prosegue il suo cammino neldi San, alla ricerca di una Parigi 2024. Dopo l’esordio convincente contro la modesta compagine del Bahrain, questa notte Danilo Gallinari e soci scenderanno in campo per ottenere un’altra vittoria, questa volta contro i padroni di casa che hanno anche loro sconfitto il Bahrain al debutto. La situazione nel Gruppo B è abbastanza delineata e facile da comprendere: siachesono già qualificate alla semifinale. In palio, questa notta, c’è il: chi vince arriva prima e in semi affronterà una tra Messico e Costa D’Avorio, chi perde dovrà invece vedersela contro la Lituania, già ufficialmente prima nell’altro girone. TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE TABELLONE E ACCOPPIAMENTI IL PROGRAMMA DI SANIL REGOLAMENTO, CHI VA A PARIGI 2024Se l’vince affronta in semifinale Messico o Costa D’Avorio Se l’perde affronta in semifinale la LituaniaSanil: leSportFace.