Napoli Lukaku ti aspetta | lo sconto del Chelsea che può favorire la trattativa

(Di giovedì 4 luglio 2024) Romeluvuole trasferirsi subito ale perlac’è loda parte del: tutti i dettagli Sono ore caldissime per il calciomercato del, che sta lavorando su più fronti per consegnare il prima possibile una squadra di alto livello a Conte. Prosegue lache potrebbe portare Alessandro Buongiorno in azzurro, un aspetto che puòil tutto è il rifiuto del difensore del Torino alla corte della Juventus. Per Rafa Marin la fumata bianca è vicinissima, mentre l’affare Mario Hermoso al momento appare un po’ più in stand by. Ma è inevitabile che i tifosi partenopei pensino anche a chi sarà il prossimo centravanti. In attesa di capire in quale squadra approderà Victor Osimhen, ilha messo nel mirino Romelucome obiettivo numero uno per l’attacco.