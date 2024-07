Messina3 feriti in esplosione fabbrica

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 4 luglio 2024) 15.22 Almeno tre persone sono rimaste ferite in un'verificatasi all'interno di unadi fuochi d'artificio nel quartiere Bordonaro di Messina. Un forte boato è stato avvertito in un'area molto vasta della periferia non lontana dal centro cittadino e si è creata un'alta colonna di fumo nero. Iche versano in condizioni gravissime con ustioni su gran parte del corpo, sono i due proprietari dellae la loro madre. L'è avvenuta mentre i due stavano miscelando polvere pirica.