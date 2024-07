L’intervista Borchia | Bardella ha le credenziali per governare Il tutti contro uno è uno schema logoro

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 4 luglio 2024) “Macron a casa, capolavoro Le Pen/!”. Suona così il primo commento sui social di Paolo, europarlamentare della Lega al secondo mandato, veronese doc, classe 1980, alla notizia dell’esito del primo turno delle elettive in Francia. Soddisfazione per la vittoria dell’alleato e molte aspettative per il nuovo vento che soffia in Europa grazie a un “grandissimo risultato”. Ma nessuna illusione sul vecchio egioco delle sinistre del “uno”. Si aspettava questa onda blu travolgente? E l’ammucchiata avversaria in preda al panico? È il frutto di un lavoro paziente, portato avanti con determinazione da molti anni. Le traversate nel deserto in politica, del resto, hanno bisogno di generazioni intere. Con il voto di domenica la destra francese gioca le sue carte.