La banda di Passignano tocca il cuore | Un sogno che è diventato realtà

(Di giovedì 4 luglio 2024) "Ho fatto unche è".I giardini della Residenza Anchise di Perugia hanno ospitato ladisul Trasimeno, di cui Pietro Trinari, anziano ospite ricopre il ruolo di Presidente Onorario dopo averla guidata per moltissimi anni. "Oggi sto avendo un momento particolarmente emozionante, forse il più emozionante della mia vita. Non ricordo di averne vissuti altri simili a questo. Da un lato vedo gli ospiti di Anchise, i loro familiari e dall’altra i ragazzi della. Nel 2022 scrissi che avevo sognato che lasuonava nei giardini di Anchise e che gli ospiti applaudivano. Oggi quele ne sono molto, ma molto felice". Guidati dal Maestro Michele Francia i musicisti si sono esibiti per gli anziani, con Trinari in prima fila emozionato.