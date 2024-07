Il ministro Sangiuliano contestato a Taormina ma sulla Rai spariscono i fischi VIDEO

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 4 luglio 2024) Ildella Culturarecentemente si è reso protagonista di un clamoroso scivolone all’evento “Taobuk 2024” a, quando disse che Colombo raggiunse le Indie navigando la Terrabase delle teorie di Galileo Galilei. Piccolo particolare: Colombo partì verso le Indie nel 1492, mentre il fisico nacque nel 1564. Non è il primo scivolone in realtà del, che un paio d’anni fa fece invece una gaffe su Oriana Fallaci. Sempre nel corso della serata del “Taobuk 2024”, condotto da Massimiliano Ossini e Antonella Ferrara, ilha dovuto fare i conti con una contestazione probabilmente inaspettata. Iè salito sul palco per premiare Jon Fosse, premio Nobel, con il Taobuk Awards, quando sono partiti deiall’indirizzo del, con Ossini che provava a tenere a bada il pubblico.