Gli 8 migliori orologi Swatch da uomo con un prezzo compreso tra i 90 e i 400 euro

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di giovedì 4 luglio 2024) Glidarappresentano un autentico fenomeno nel mondo dell'orologeria. Quali sono le motivazioni alla base di questo successo? Negli anni '70 e nei primi anni '80, l'industriaera svizzera viveva un periodo di declino. Le esportazioni erano drasticamente diminuite e il Giappone aveva relegato la Svizzera al terzo posto nella classifica mondiale dei Paesi esportatori di. Una situazione desolante che si è finalmente alleggerita nel 1983, quando l'd'affari Nicolas Hayek ha avuto l'idea di creare. Il risultato? Il primo prototipo dio in plastica colorata, chiamato "Vulgaris", progettato da Marlyse Schmid e Bernard Muller. Un oggetto economico, leggero, affidabile, con cassa in plastica e movimento al quarzo, ma soprattutto con un potenziale illimitato in termini di forme e design, capace di rinnovarsi costantemente.