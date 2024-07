Fedez con il cane Silvio e i figli va all’ex Villa Ferragnez sul Lago di Como | ancora in vendita a 5 milioni di euro

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2024) In occasione degli ormai rari momenti di sole e caldo in Lombardia,ha portato ilgolden retrievere iVittoria e, ossiaMatilda che si trova aldi, più precisamente a Pognana Lario. Lacome è stato comunicato qualche settimana fa è inalla cifra di 5di, ma èdisponibile. Ci sarebbe un piccolo “intoppo” ed è stato svelato da Selvaggia Lucarelli: “Laè accessibile dale con non poche difficoltà da terra, cosa che la rende sda”.ha dedicato due disegni degli Avengers ai(mai ripresi di faccia, come da accordi con l’ex moglie) con due frasi: “Al mio Leo, T.V.B.” e “per la mia Vitto”. Durante tutto il soggiorno i bimbi si sono scatenati giocando con iltanto che, scherzosamente, il padre ha urlato: “Non ne può più, ragazzi, lo avete asciugato tutto il giorno!”.