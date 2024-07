Farai la fine di Pamela Giovane finisce a processo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 4 luglio 2024) "Ti faccio fare ladi". Questa la minaccia che un 24enne avrebbe rivolto alla sua ex fidanzata davanti ai genitori di lei, pretendendo, armato di coltello, che gli ridessero i soldi della droga consumata con lei. Per questo episodio sarà processato a febbraio il bosniaco 24enne Arnel Nuhic, accusato di tentata estorsione. I fatti di cui è chiamato a rispondere sarebbero avvenuti il 29 agosto scorso nella zona di Piediripa. Il, all’epoca residente a Macerata, sarebbe piombato in casa della ragazza, e con il coltello in mano – con una lama lunga otto centimetri – avrebbe iniziato a minacciare tutti i presenti: "Chiamo i miei amici, vi ammazzo tutti. Se non mi date i soldi faccio un casino. Verrò qui tutte le sere". Rivolto alla ex poi, del tutto fuori di sé, avrebbe aggiunto: "Ti faccio fare ladi, ti faccio ritrovare a pezzettini.