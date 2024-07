Faletti un maestro inventò il thriller italiano

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2024) "Giorgioè un indimenticato", così lo scrittore diDonato Carrisi, pugliese cinquantunenne, definisce il suo amico e, scomparso esattamente dieci anni fa per un tumore, a meno di 64 anni. "Quando faccio le presentazioni nei teatri, spesso concludo con una sua foto e il pubblico scoppia in un applauso commosso. È il segno che Giorgio è stato amato in modo profondo e lo è ancora. Credo che, in questo momento particolare, bisognerebbe ricordarlo un pochino di più". Piemontese classe 1950, nel corso della sua istrionica carriera artistica,amava spingersi verso sempre nuovi orizzonti, raggiungendoli tutti con incredibile successo. Attore, cantautore e scrittore bestseller; se Carrisi dovesse descriverlo con una parola userebbe semplicemente ": molti talenti in una sola persona".