Di corsa ricordando Serena | le foto e la classifica

(Di giovedì 4 luglio 2024) Prato, 4 luglio 2024 – La Podistica Pratese torna a celebrare la memoria della sua podistaLepore, scomparsa tragicamente il 3 luglio di molti anni fa a soli 14 anni e mezzo in un incidente stradale a Tavola, dove la studentessa del “Datini” abitava con la mamma e il fratello. Questa giornata speciale commemora la giovane atleta. Il presidente del sodalizio, Raffaele Moccia, zio di, ha saputo mantenere viva la memoria diorganizzando questo evento in maniera impeccabile, anche dalla nuova sede di Poggio a Caiano., ledellaNel corso degli anni, la gara ha cambiato location, spostandosi da Tavola di Prato e poi a Seano, per trovare ora la sua sede attuale, sempre più funzionale e accogliente.