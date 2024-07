Così possiamo aiutare i malati di mielofibrosi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 4 luglio 2024) Una nuova strategia terapeutica per riattivare la risposta immunitaria nei pazienti affetti da, una neoplasia del sangue è stata messa a punto da un gruppo di ricercatrici e ricercatori del Centro Interdipartimentale di Cellule Staminali e Medicina Rigenerativa (Cidstem) di Unimore. La ricerca è stata coordinata dalla professoressa Rossella Manfredini del Dipartimento di Scienze Biomediche Metaboliche e Neuroscienze dell’ateneo. I risultati dello studio sostenuto da Fondazione Airc, sono emersi nell’ambito del programma "5 per mille" Mynerva coordinato dal professor Alessandro Vannucchi. I dati sono stati pubblicati sull’American Journal of Hematology, un’importante rivista ematologica internazionale del Gruppo Wiley. Laè la forma più grave tra le neoplasie mieloproliferative croniche Philadelphia-negative.