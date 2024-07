Corruzione focus su appalto da 15mln

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 4 luglio 2024) 13.25 Nell'inchiesta milanese che vede un generale dei Cc ai domiciliari per i 'favori' all'impresa di pulizie Fabbro ci sono pure altri appalti,citati nell'ordinanza d'arresto. Uno, triennale, ottenuto nel 2020 "per il servizio di ristorazione in alcune sedi della presidenza del Consiglio",. Per lavori in Vaticano "una promessa non concretizzata".Ipotizzato traffico influenze. Sarebbe indagato per turbata libertà degli incanti Lorenzo Quinzi, capo dipartimento Affari generali del Mit. E al Mit anche una delle 22 perquisizioni.