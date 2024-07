Ci siamo sposati Nozze a sorpresa per la vip della tv italiana Ha detto sì al suo compagno

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 4 luglio 2024) Sposi aalle Maldive. L’ex Grande Fratello e Isola dei Famosi ha annunciato il matrimonio con il fidanzato pubblicando alcune storie sul suo account Instagram. Un annuncio inaspettato, perché non aveva maiai fan, o in qualche intervista, la sua intenzione di sposare ilFederico Perna, insieme alla showgirl ormai da diversi anni, soprattutto dopo il turbolento matrimonio con l’ex Umberto D’Aponte. Oltre ai figli Gaia, Chloe e Salvatore, il grande amore di Guendalina Tavassi è infatti Federico Perna, ilcon cui vive da diverso tempo una bellissima storia d’amore e con cui si mostra spesso sui social dando vita anche a simpatici siparietti. Federico Perna non fa parte del mondo dello spettacolo e quando ha conosciuto Guendalina gestiva un locale green di sushi e cibi esotici di molto successo.