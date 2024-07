Cairo annuncia le novità per La 7 | ecco la verità su Mentana

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di giovedì 4 luglio 2024) E’ stato lo stesso presidente Urbanoalla presentazioni dei palinsesto per la stagione televisiva 2024-25 adre il futuro dello storico direttore del telegiornale E’ stata senza dubbio una stagione felice per l’emittente televisiva privata del gruppoCommunication dal punto di vista degli ascolti, ma non è stata neanche avara di spine sul fronte rapporti interni tra i vari conduttori. Soprattutto per giorni ha tenuto banco la polemica tra il direttore del tg della tv privata, Enricoe Lilli Gruber curatrice di un popolare programma di approfondimento. Una diatribe sui minuti di ritardo nel passaggio da un programma all’altro che hanno avvelenato non poco l’aria che si respirava negli studi dell’emittente. E’ ufficiale il rinnovo con La 7 di– Cityrumors.