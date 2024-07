Bozzoli in fugasuocero | Costituisciti

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 4 luglio 2024) 14.55 "Mi auguro che il compagno di mia figlia si costituisca al più presto per il bene suo ma soprattutto per quello di mia figlia e del mio nipotino".Lo ha detto il padre della compagna di Giacomotramite il legale. Su,latitante dopo la condanna definitiva all'ergastolo per l'omicidio dello zio Mario,ucciso nel forno della fonderia di famiglia nel 2015, pesa anche un mandato di arresto europeo. L'uomo, 39enne, sarebbe fuggito in Maserati,forse all'estero, insieme alla compagna e al figlio di 9 anni.