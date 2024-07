Basket Preolimpico | la Lituana supera la Costa d’Avorio ma che fatica! Porto Rico facile col Bahrain

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 4 luglio 2024) Seconda giornata deldi San Juan, in, in archivio. L’Italia di Gianmarco Pozzecco è rimasta a guardare, preparandosi alla partita di questa notte con i padroni di casa, ottenendo delle interessantissime risposte. Una fra tutte, non c’è solo la Lituania. La selezione baltica ha assolto sì il suo compito contro la, ma hato tantissimo per poter aver ragione degli africani, senza anche la stella Mo Bamba. Ma, lavorando strenuamente e con tanta energia, hanno messo paura ai lituani trascinati dai 18 punti di Deon Thompson e i 15 dell’interessante Jean-Philippe Dally, tanto da ritrovarsi avanti avanti di un punto nell’ultimo minuto di partita proprio con la tripla del numero 77. Ma la Lituania, con sangue freddissimo, non si è lasciata prendere dal panico rimettendo le cose a posto, non con l’attesissimo Domantas Sabonis (22 punti e 9 rimbalzi) con la tripla di Lekavicius a 41” dal termine ed i liberi di Grigonis per il 97-93 finale.