Alice Campello vittima di un furto durante le vacanze | Ci hanno rubato tutto

(Di giovedì 4 luglio 2024) Brutta disavventura e tanta paura per, moglie di Alvaro Morata, mentre trascorreva le sue. “Ieri ciquello che ci eravamo portati in vacanza, preferisco dirlo io prima che si sappia e rassicurarvi che stiamo tutti bene – ha scritto su Instagram -. Ora abbiamo delle persone che stanno con noi 24h e siamo tutti più tranquilli. Un abbraccio”. Mentre il marito è ancora impegnato ad Euro 2024 con la sua Spagna,si trovava in vacanza – presumibilmente anche con i 4 figli – quando è rimastadi un. La famiglia era rimasta coinvolta in un’altra situazione simile nel 2019, quando dei ladri entrarono in casa dove si trovava da sola con i figli.di unle: “Ci” SportFace.