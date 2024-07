Addio aria condizionata | l’invenzione di alcuni giovani che abbassa rapidamente la temperatura di 9 gradi

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 4 luglio 2024)che sostituisce il condizionatore. Non ci si crede, vero? I ricercatori dell’Università di Chicago hanno sviluppato un tessuto rinfrescante che può essere applicato alle case o anche ai veicoli. Invenzione molto utile, perché siamo di fronte ad estati sempre più calde. Il problema principale è che l’consuma molta energia e non è disponibile negli spazi esterni. Ma ci sono soluzioni che promettono dire lain mezzo alla strada fino a 10. Per questo motivo, da anni, scienziati e ingegneri di tutto il mondo sono alla ricerca di innovazioni tecnologiche indossabili in grado di raffreddare il corpo. Oppure, da integrare direttamente negli indumenti che indossiamo. Un team di ricercatori della Pritzker School of Molecular Engineering (PME) dell’Università di Chicago, negli Stati Uniti, lavora su questo da anni.