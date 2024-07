Wimbledon 2024 | Sonego out passa Bautista Agut in quattro set

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Finisce al secondo turno l’avventura di Lorenzo. Il torinese infatti è incappato nella sconfitta inset contro Roberto, che si è imposto con il punteggio di 6-3 3-6 6-3 6-4 in due ore e 47 minuti. Gara a corrente alternata per l’azzurro, che ha commesso qualche errore gratuito di troppo, pagando anche la scarsa concretezza nelle palle break (solo 2/12 a discapito del 4/8 del suo avversario). L’ex numero 9 Atp e semifinalista sull’erba dell’All England Club nel 2019 affronterà ora un altro azzurro come Fabio Fognini, che ha sconfitto oggi il numero 8 del tabellone Casper Ruud. TABELLONE MONTEPREMI LA CRONACA DEL MATCH – In avvio è l’azzurro ad andare vicino al break: nel terzo interminabile game infatti ha ben sei chance per portarsi avanti, maè spietato ad annullarle tutte e a salvare il turno di battuta.