Wimbledon 2024 oggi in tv | orari calendario 3 luglio streaming italiani in campo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 3 luglio 2024) La terza giornata dell’edizionedi, terzo torneo stagionale del Grand Slam di tennis, andrà in scena, mercoledì 3: si completerà il primo turno e scatterà il secondo dei tornei di singolare, mentre inizieranno i tornei di doppio (maschile e femminile). In casa Italia per il secondo turno di singolare ci sarà il derby tra Jannik Sinner e Matteo Berrettini, ma giocheranno anche Lorenzo Sonego, Fabio Fognini e Jasmine Paolini. In doppio, invece, esordio per le coppie composte da Simone Bolelli ed Andrea Vavassori e da Sara Errani e Jasmine Paolini, nonché, con compagni stranieri, per Camilla Rosatello, Martina Trevisan, Angelica Moratelli e Luciano Darderi. La diretta tv della terza giornata disarà affidata a Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Sport 4K e Sky Sport1-6, mentre la direttasarà fruibile su Sky Go e Now, infine per quanto riguarda la diretta live testuale dei match degli, questa sarà garantita da OA Sport.