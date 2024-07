Tuffi Olimpiadi Parigi 2024 | i convocati dell’Italia | Chiara Pellacani guida il gruppo azzurro

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Per realizzare un sogno. La Nazionale italiana disi presenta in vista delledicon la voglia di stupire. Nella sua storia, la selezione del Bel Paese ha ottenuto nel percorso a Cinque Cerchi 3 ori, 5 argenti e 3 bronzi. Non sarà semplice aggiornare il computo dei podi, ma i ragazzi allenati dal Direttore Tecnico, Oscar Bertone, ci proveranno. Ebbene è stato diramato l’elenco degli atleti che si cimenteranno dal trampolino tre metri e dalla piattaforma. Di seguito iITALIAElena Bertocchi (Esercito/Canottieri Milano), Maia Biginelli (Fiamme Oro), Riccardo Giovannini (Fiamme Oro), Sarah Jodoin di Maria (Marina Militare/MR Sport F.lli Marconi), Andreas Sargent Larsen (Fiamme Oro/CC Aniene), Lorenzo Marsaglia (Marina Militare/CC Aniene),(Fiamme Gialle/MR Sport F.