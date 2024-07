Truffa del finto carabiniere a due anziani 3 denunciati

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Caserta. La Polizia di Stato ha denunciato, in occasione di due controlli, 3 campani, trovati in possesso di preziosi e contanti, risultati essere oggetto di due differenti truffe commesse, a Roma ed in provincia di Lucca, in danno di due persone anziane. In particolare, nel corso del pattugliamento dell’autostrada A1, la Polizia Stradale ha controllato una coppia, originaria del napoletano, che viaggiava a forte velocità in direzione sud. Raggiunti dopo diversi chilometri, sono risultati avere numerosi precedenti per. I due sono stati perquisiti e, in un sacchetto di plastica nascosto nelle parti intime dell’uomo, sono stati trovati oggetti in oro e oltre 1200 Euro, di cui non sono stati in grado di giustificare la provenienza. Gli accertamenti hanno consentito di risalire allacommessa poche ore prima a Roma, in danno di una signora con gravi patologie.