Sequestrato in Russia L’amico | Scioccato

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Stefano Guidotti, il manager di 56 anniinvenerdì scorso e liberato domenica dalla polizia con uno spettacolare blitz, conserva molte amicizie con ex compagni di San Benedetto. In particolare intrattiene contatti quasi giornalieri con Erminio Giudici titolare del Caffè Soriano, di viale De Gasperi. "L’accaduto mi ha colpito moltissimo, Stefano è un carissimo amico fin da quando eravamo ragazzi insieme. Lo abbiamo inserito anche nella nostra chat di amici. E’ molto bello perché lui è un po’ il nostro ’corrispondente’ da Mosca. Ci informa e ci da una visione diversa, senza filtri, di quello che sta avvenendo in. E’ una versione completamente diversa da quella che viene raccontata dai media". Stefano Guidotti, responsabile dell’ufficio di rappresentanza russo della ditta Siad, azienda italiana che produce gas tecnici industriali era finito in mano ad un gruppo di uzbeki che venerdì lo avevanoin centro a Mosca, è spinto a forza in una Bmw di grossa cilindrata e portato a oltre 400 chilometri dal luogo del sequestro, non distante dal confine con l’Ucraina.