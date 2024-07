Regno Unito verso la svolta | il tramonto dei conservatori

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Manca solo un giorno al voto che potrebbe segnare la fine di un’era per il. Domani 4 luglio gli elettori britannici si recheranno alle urne per eleggere i 650 membri della Camera dei Comuni, in quello che si preannuncia come un terremoto politico destinato a riscrivere gli equilibri di potere oltremanica. Dopo 14 anni di dominio incontrastato, il Partito Conservatore rischia una disfatta di proporzioni storiche. I sondaggi sono impietosi: danno i Tories in svantaggio di oltre 20 punti percentuali rispetto ai Laburisti. Un divario abissale che potrebbe tradursi in una débâcle senza precedenti per i, con la prospettiva concreta di essere ridotti a un manipolo di 80-90 deputati. Uno scenario da incubo per il giovane premier Rishi Sunak, che si è ritrovato a dover gestire una campagna elettorale in salita fin dall’inizio.