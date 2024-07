’Music 4 stroke’ prende il via LineAcustika al Kafè Bacchelli

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Come è tradizione da vari anni, l’associazione Alice Ferrara odv (Associazione per la lotta all’ictus cerebrale di Ferrara), con il patrocinio del Comune di Ferrara è lieta di presentare la prima serata dell’edizione 2024 di. Isaliranno questa sera alle 21 sul palco delin via(area Parco Urbano di fianco alla piscina). Isono un duo acustico che si esibisce con voce, chitarra e loop station, grazie alla quale la sonorità acustica, con la voce sempre in primo piano, risulta completa e corposa. Il repertorio del duo attraversa diversi generi, spaziando dalla musica italiana a quella internazionale, dai grandi classici del passato fino ai successi degli ultimi anni. Claudio Lanzoni, vocalist e vocal coach, con alle spalle importanti esperienze discografiche, sa affrontare con freschezza e personalità generi musicali molto diversi, ma è sicuramente nel pop rock-melodico che esprime le sue migliori corde.