Montalto dal 5 luglio fino a settembre una stagione piena di eventi

(Di mercoledì 3 luglio 2024), 3- Con la Sagra del Melone di Pescia Romana, dal 5 al 7, si apre la rassegna “– estate 2024”, cheaccompagnerà i turisti con un’offerta pensata per ogni tipo di pubblico. L’inaugurazione si terrà venerdì 5alle ore 18 nel Borgo Vecchio a Pescia Romana, accompagnata dalla vivace street band “Una Tantum Marching Band” e dall’apertura della mostra mercato. All’interno della sagra sabato 6sarà la volta della tribute band ufficiale di Jovanotti “Jova live” a cura del Comune didi Castro. Nei tre giorni di sagra non mancheranno gli artisti di strada e gli intrattenimenti per bambini oltre agli appuntamenti musicali del dopo cena. Ad arricchire il programma e festeggiare l’ortaggio Re dell’agricoltura locale, la presentazione alle 19:00 del terzo volume della serie “di Castro, storia di un territorio” presso il giardino di Via della Resistenza (Borgo Vecchio): primo appuntamento della rassegna letteraria “Il venerdì dell’autore”.