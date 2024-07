Milly Carlucci punta in alto | fuori i primi nomi del cast

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 3 luglio 2024), storica signora della tv, sta lavorando con cura e strategia aldella prossima edizione di «Ballando con le stelle», l'amato show del sabato sera di Rai 1. Dopo qualche iniziale chiacchiericcio, che ha solleticato la curiosità degli affezionati telespettatori, Dagospia ha lanciato un'indiscrezione-bomba, diffondendo in rete idei(presunti) sei concorrenti. A scendere in pista, stando a quanto si legge sul sito curato da Roberto D'Agostino, saranno la canante Nina Zilli, l'attore Luca Barbareschi, il conduttore Massimiliano Ossini, l'ex annunciatrice Marina Morgan, la conduttrice Enrica Bonaccorti e la divina Federica Pellegrini. Per ora, nessuna conferma è arrivata dalla padrona di casa o dagli autori del programma.