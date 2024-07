Mi sposo tra due settimane Di colpo l’annuncio del volto della tv | chi è la futura moglie

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 3 luglio 2024) E di: “Fra duemi”. Iltv è riuscito a spiazzare davvero tutti, tanto più che sulla suasi sa poco e niente. Ma così come sulle nozze, non ha voluto dare troppi dettagli. Il matrimonio sarà tra due. La miasi chiama Ali. Stiamo insieme da un po’. Lei è metà italiana e metà inglese. Vorrei dei figli, sono pronto. Il resto preferisco tenerlo privato”, le sue parole precise. E ancora, sempre in una recentissima intervista rilasciata a Repubblica, ha aggiunto: “È un rapporto che non ho mai avuto con le altre, prima non ne ero capace io. Ali è una di quelle persone che mi ha aiutato a diventare la versione più sincera di me, dunque più piacevole. Quando incontri una persona che ti permette di essere te stesso, valorizzando ciò che sei, devi tenertela stretta.