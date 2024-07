La questione del servizio di leva riapre una faglia interna ad Israele

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Era il giugno del 2015, quando il Presidente Reuven Rivlin, in uno storico discorso pronunciato durante la conferenza di Herzliha, suddivise la società israeliana in quattro tribù: ebrei laici, religiosi, ultraortodossi e arabi. Quattro gruppi con una concezione totalmente diversa dello Stato e dei suoi valori fondanti, i quali oggi, nel clima di forte tensione che caratterizza, appaiono sempre più in contrasto e lontani da quelli che diedero vita all’unica democrazia del Medio Oriente. Principi e valori fondanti che per anni sono stati il punto di forza del Paese. Pur da sempre fortemente convinto che la creazione dello Stato difosse la ripresa di una storia millenaria momentaneamente interrotta con la diaspora, David Ben Gurion, padre fondatore di, al momento della nascita dello Stato, attraverso compromessi con il rabbinato, era riuscito infatti ad evitare, al suo interno, la spaccatura in due tra i sionisti laici e gli ultraortodossi, ma soprattutto, l’imposizione della legge ebraica, l’Halakhah.