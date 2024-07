La filiera della bioplastica compostabile i numeri

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Roma, 3 luglio 2024 – Il 2023 è stato l’anno nel quale per la prima volta, dopo un decennio di crescita costante, ladelle bioplastiche compostabili ha subito una battuta d’arresto. A rivelarlo è stato il Rapporto sullaitaliana delle bioplastiche compostabili redatto dalla società di ricerca indipendente Plastic Consult che è stato presentato nel corso del convegno organizzato da Assobioplastiche, Consorzio Biorepack e Cic (Consorzio Italiano Compostatori). Sono stati proprio questi tre attori a precisare in una nota congiunta che, dopo che il settore delle bioplastiche compostabili ha avuto negli ultimi dieci anni volumi di prodotti triplicati, con fatturati e numero di addetti raddoppiato, nel 2023 si è registrato un calo sul quale pesano "fenomeni di illegalità ancora troppo diffusi, pericolosi meccanismi di dumping, calo dei consumi, forte diminuzione dei listini, crescente diffusione delle stoviglie pseudo riutilizzabili, presenza crescente di materiali non compostabili all’internoraccolta dell’umido, un grave stato di disinformazione".