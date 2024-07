Kingdom Hearts la recensione della serie su Steam

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di mercoledì 3 luglio 2024) In principio, era un’esclusiva PlayStation 2. Poi PS3. Poi PS4. Poi, quando Square Enix e Disney hanno deciso che era ora di espandere il franchise anche in altre direzioni per accogliere nuovi giocatori,ha iniziato lentamente a diffondersi. Xbox, Nintendo, Epic Games Store e ora, finalmente, anche. Qualcuno potrebbe pensare che queste riedizioni siano ormai nauseanti, del resto nel caso ad esempio del primo capitolo, datato 2002, siamo giunti alla settima riproposizione – ed è strano, a dire il vero, che ancora Square Enix non abbia ancora rilanciato laanche sulle console di attuale generazione. Ma una delle caratteristiche diè la sua innata capacità di non stancare mai, complici un gameplay ancora oggi fantastico (a parte quello del primo capitolo, che sente il peso degli anni) e una storia che è in realtà una magica favola immensa e interminabile, nella quale ogni giocatore dovrebbe immergersi per capirne a fondo i significati.