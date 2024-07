ITALIA – TURCHIA | PARTITA IN DIRETTA

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Siamo giunti alla 3° giornata del Campionato Europeo Under 22 e le azzurre sono le piene protagoniste in questo momento. L’Under 22 grazie alle due vittorie per 3-0 contro Lettonia e Ucraina si è qualificata alla SEMIFINALE DEL CAMPIONATO EUROPEO DI CATEGORIA. Oggi le azzurre scenderanno in campo in un match molto difficile e importante contro la, match che metterà in palio il 1° posto del girone in vista degli accoppiamenti per la semifinale; vincere oggi significherebbe chiudere il girone al 1° posto per trovarsi in semifinale una squadra più abbordabile. Le azzurre in queste due partite hanno dimostrato una superiorità davvero schiacciante sotto ogni fondamentale, ma oggi dovranno essere praticamente perfette se vorranno avere la meglio contro la, squadra molto esperta e molto aggressiva sotto ogni fondamentale.