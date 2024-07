I Gagliardetti d’Italia | la Pergolettese

Leggi tutta la notizia su glieroidelcalcio

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Un nuovo appuntamento con i “”: in questo articolo descrivo quello della. I “canarini” nascono nel 1932 e hanno alle loro spalle una storia che li ha visti alla ribalta per ben trentasei campionati disputati tra i professionisti. La squadra, originaria di Pergoletto quartiere della città di Crema, nel corso degli anni è stata protagonista di vari assestamenti nonché fusioni per effetto delle quali ha assunto diverse denominazioni. gagliardetto dellaanni ’70 Anni ’80 anni ’90 Tra di esse ricordiamo Pergocrema e Cremapergo quest’ultima compagine formata a seguito della fusione con il Crema altra squadra cittadina. Negli anni sessanta venivano utilizzatiricamati in gialloblù con denominazione societaria e anno di fondazione.