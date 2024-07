Ginnastica artistica grande sfida tra Moschettieri ai Campionati Italiani | si sceglie il quintetto per le Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Nel weekend del 5-7 luglio andranno in scena iAssoluti di. Sarà Cuneo a ospitare la massima rassegna tricolore, vera e propria tappa di avvicinamento alledi Parigi 2024, ormai distanti soltanto tre settimane. Il DT Giuseppe Cocciaro userà l’appuntamento in terra piemontese per ufficializzare ilmaschile che parteciperà ai Giochi: si andrà verosimilmente verso una squadra ricca di all-arounder. In pole position per la rassegna a cinque cerchi partono Nicola Bartolini (Campione del Mondo al corpo libero nel 2021), Yumin Abbadini (bronzo europeo sul giro completo e sesto al mondo nel concorso generale) e Lorenzo Minh Casali, veri pilastri del gruppo azzurro, già trionfatore agli Europei nel 2022 e bronzo due mesi fa a Rimini, al pari di Matteo Levantesi (eccellente uomo squadra e ottimo specialista alle parallele pari).