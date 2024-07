Giacomo Bozzoli è all’estero Gli inquirenti | la fuga è una partita persa

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di mercoledì 3 luglio 2024). Gli: la“è una”. Possibilità di farcela pari a zerosi troverebbe, indopo la conferma dell’ergastolo per aver ucciso lo zio e fatto distruggere il suo corpo. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera,è già, al confine con l’Italia, dove sarebbe fuggito in Maserati insieme alla compagna Antonella Colossi e al figlio di nove anni. Sarebbero in corso tentativi di convincerlo a rientrare. «Comunque, qualunque cosa abbia architettato per avere un futuro da uomo libero io la vedo complicata», ci dice uno deglial Corriere della Sera. «Può funzionare in un film americano ma così, con la donna e il figlio al seguito, è una