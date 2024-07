Giacomo Bozzoli ' braccato' firmato un mandato di arresto europeo

Leggi tutta la notizia su agi

(Di mercoledì 3 luglio 2024) AGI - E' arrivato ildi, esteso anche ai Paesi dell'area extra-Schegen, per, da due giorni in fuga dall'ergastolo sancito dalla Cassazione per l'omicidio dello zio Mario. Fino a ieri c'era un certo ottimismo, riferisce una fonte, sulla possibilità che l'ex imprenditore tornasse spontaneamente a Brescia assieme alla compagna Antonella e al figlio di nove anni. L'idea maturata in ambienti investigativi era che si fosse allontanato pensando di evitare al bambino, nel caso di una condanna, la scena di lui che veniva portato in manette in carcere. A chi gli stava vicino avrebbe fatto credere di partire per una vacanza. E' probabile che, tramite i legali, si fosse aperta un'interlocuzione con la Procura per agevolare il rimpatrio ma oggi i segnali sono stati meno incoraggianti e, di fronte all'atteggiamento più 'duro' del previsto da parte del fuggitivo, si sia deciso di imboccare con decisione la strada del Mae dopo che il giudice Roberto Spanò hail decreto di latitanza.