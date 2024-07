Estorsioni usura e spaccio Blitz antimafia ad Aprilia arrestato il sindaco

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Una vasta operazioneha scossoe la provincia di Latina, con 25 persone arrestate per reati che vanno dalleall’, dai reati contro la pubblica amministrazione al traffico di sostanze stupefacenti. Ildi, Lanfranco Principi, è tra i destinatari delle misure cautelari, sottoposto agli arresti domiciliari. Operazione della Direzione InvestigativaL’operazione è stata condotta dalla Direzione investigativae dal Comando provinciale dei Carabinieri di Latina, sotto la supervisione della Direzione distrettualedi Roma. Le indagini, avviate nel marzo 2018, hanno rivelato l’esistenza di un’associazione mafiosa radicata ade nei comuni limitrofi. Reati Contestati I 25 arrestati sono accusati di appartenere a un’associazione mafiosa coinvolta in numerosi reati, tra cui: Estorsione aggravataTraffico di sostanze stupefacenti Rapina e lesioni Minacce per ottenere il sostentamento degli affiliati detenuti Esercizio abusivo dell’attività finanziaria Detenzione e porto di armi Obiettivi dell’Associazione Mafiosa L’obiettivo dell’organizzazione era acquisire il controllo diretto e indiretto di attività economiche, appalti e servizi pubblici, nonché ostacolare il libero esercizio del voto.