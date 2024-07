Desperate Housewives le casalinghe disperate stanno tornando?

Leggi tutta la notizia su bollicinevip

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Si mormora di una reunion speciale della serie cult. Lo ha rivelato Eva Longoria in occasione ventennale della serie tv Tremate, tremate, ledi Wisteria Lane son tornate? Questo almeno stando a quanto affermato da una delle attrici che hanno dato vita a una delle serie più amate della tv Chi non conosce, anche solo per averne sentito parlare, lo show tv creato da Marc Cherry? Una serie così di successo da aver tenuto incollato al divano il pubblico del tubo catodico dal 2004 al 2012, per ben 8 stagioni di grande successo.è infatti diventato anche un fenomeno culturale, sfatando tanti degli stereotipi legati non solo alle donne (e non) ma anche alla “tranquilla” vita di provincia (americana ma comune a tante altre del globo), in un mix esplosivo di mistero e comicità! I retroscena da svelare In occasione del ventennale dalla prima messa in onda di, una delle protagoniste della serie, Eva Longoria (volto di Gabrielle Solis), ha lanciato una vera e propria “bomba” che sta facendo battere il cuore dei tanti affezionati e “orfani”.