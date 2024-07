Comacchiese alza la posta Preso l’esterno Noschese

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Ai colpi di mercato della Portuense (con i rossoneri che nei giorni scorsi hanno puntellato la difesa e la porta con gli ultimi innesti) e del Bentivoglio, larisponde con Michael, uno dei grandi nomi del calcio dilettantistico. L’obiettivo importante per garantire peso al reparto offensivo è il trentatreenne attaccante esterno, lo scorso anno in Eccellenza al Reno Sant’Alberto, l’anno prima nel Diegaro, dove aveva firmato 9 reti. Il curriculum diparla da solo, con cinque campionati di serie D da titolare, spesi fra Civitanovese, Ravenna, Derthona, Classe. Lasi era già rafforzata in attacco, con l’obiettivo importante per garantire peso al reparto offensivo, con Gherlinzoni (più volte capocannoniere in categoria), il rinforzo individuato è Michael