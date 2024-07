Berlinguer balla con Malgioglio e dà appuntamento a settembre | Mediaset scelta giusta

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Bianca, dopo oltre un trentennio in Rai, lo scorsoha debuttato sulle retie ieri, dopo un’intera stagione di È Sempre Cartabianca, ha tirato le somme. “È stato un anno faticoso” – ha esordito la conduttrice durante i saluti finali – “Un anno difficile, ma anche ricco di soddisfazione. Quando abbiamo deciso di sceglieresapevamo che non sarebbe stato semplice, ma oggi possiamo dire che abbiamo fatto bene, che non abbiamo assolutamente sbagliato, perché qui abbiamo trovato le condizioni migliori per lavorare con serenità e in piena libertà“. Biancaha poi datocon una nuova stagione di È Sempre Cartabianca ringraziando apertamente Pier Silvio Berlusconi. “Ringrazio l’azienda, tutto quello che ci aveva promesso poi ha mantenuto“.