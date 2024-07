Arezzo il ritorno di Coccia e l’assalto a Parigi Cutolo stringe i tempi in vista del raduno

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2024) di Luca Amorosi Solo pochi giorni e si potrà parlare a tutti gli effetti di una nuova stagione. L’appuntamento per ilstabilito per domenica 7 luglio, infatti, brucia i: lo scorso 7 maggio l’ di Indiani usciva al primo turno dei playoff per mano della Juventus Next Gen. Due mesi esatti dopo, riparte con il nuovo allenatore Emanuele Troise e, per il momento, con un nutrito gruppo di giocatori confermati dalla scorsa stagione. Un ritrovo anticipato per conoscersi a vicenda e un modo per provare a farsi trovare più avanti e più pronti quando inizierà la stagione, ufficialmente il prossimo 11 agosto con il primo turno della coppa Italia di serie C. Per partire avvantaggiati, però, anche il direttore sportivo amaranto Aniellovuole integrare quanto prima l’organico a disposizione del tecnico.