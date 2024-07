Abusi su minorenni in istituto di cura arrestato dipendente

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Un 59enne incensuratodi undidell'hinterland etneo è statoe posto ai domiciliari dalla Squadra mobile della Questura di Catania per atti sessuali nei confronti di, frequentatori della struttura in cui lavora. Nei suoi confronti la Polizia ha eseguito un'ordinanza cautelare emessa dal gip su richiesta della Prodistrettuale. Secondo l'accusa, l'uomo "abusando dei poteri connessi alla posizione ricoperta si sarebbe reso responsabile di gravi condotte nei confronti di, affetti da patologie, che frequentano l'di", dove il 59enne lavora del 1993. Negli atti dell'inchiesta della Prodi Catania sono confluite le "dettagliate testimonianze dei trecoinvolti", che sono stati sentiti in audizione protetta, ed "elementi desunti da alcune chat rinvenute sui cellulari di due delle persone offese".